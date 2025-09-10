Logo
Епидемија болести плавог језика у Мађарској

Извор:

СРНА

10.09.2025

18:48

Krave Stoka Goveda
Фото: Pixabay

Мађарска је пријавила прву епидемију болести плавог језика у посљедњих десет година, саопштила је Свјетска организација за здравље животиња (ВОАХ).

Епидемија је откривена код 15 говеда у стаду од 303 животиње у округу Шомођ, у југозападном дијелу земље, саопштила је организација.

oluja grmljavina nevrijeme-10092025

Друштво

Ови дијелови БиХ нека се спреме: Стигло ново упозорење метеоролога

Претходна епидемија плавог језика у Мађарској забиљежена је у децембру 2015. године.

Плави језик је потенцијално смртоносна болест која погађа домаће преживаре, првенствено овце, говеда и козе.

