Епидемија болести плавог језика у Мађарској

Мађарска је пријавила прву епидемију болести плавог језика у посљедњих десет година, саопштила је Свјетска организација за здравље животиња (ВОАХ).
Епидемија је откривена код 15 говеда у стаду од 303 животиње у округу Шомођ, у југозападном дијелу земље, саопштила је организација.
Претходна епидемија плавог језика у Мађарској забиљежена је у децембру 2015. године.
Плави језик је потенцијално смртоносна болест која погађа домаће преживаре, првенствено овце, говеда и козе.
