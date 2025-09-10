Епидемија птичје грипе погодила Шпанију, усмрћено више од 37.000 пилића

10.09.2025
13:08
У Шпанији је забиљежена епидемија птичје грипе подтипа Х5Н1, преноси тамошња агенција ЕФЕ.
Њихово ресорно министарство потврдило је да је зараза откривена на фарми бројлера у покрајини Гуадалајара гдје је одмах усмрћено укупно 37.300 пилића.
Кажу, на фарми су одмах уведене епидемиолошке мјере, чак и прије лабораторијске потврде, како би се смањио ризик ширења вируса. Око ње успостављена је заштитна зона од три километра и надзорна од десет километара, у којима је ограничено кретање перади и производа те су уведене појачане биосигурносне мјере.
У склопу протокола уништени су сви материјали и опрема који би могли ширити заразу, попут гноја, стеље и хране за животиње, а паралелно су покренута епидемиолошка истраживања ради утврђивања поријекла вируса и идентификације потенцијално ризичних фарми.
Мобилизација актера у индустрији
Лидија Бенитез Гарсија, директор Опште управе за организацију пољопривреде при Министарству пољопривреде, сточарства и руралног развоја при влади Castilla-La Mancha, одржала је састанак с представницима сточарског сектора.
"Циљ је појачати превентивне мјере и осигурати сарадњу сектора у контроли заразе, при чему ситуација тренутно не представља непосредну пријетњу јавном здрављу јер су термички обрађена перад и јаја сигурна за конзумацију, а ризик за раднике на погођеној фарми остаје низак", додала је Бенитез.
Због инцидента, све перадарске фарме у земљи морају се придржавати строгих безбједносних мјера, а свака сумња на болести животиња мора се одмах пријавити надлежним тијелима.
