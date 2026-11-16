Аутор:АТВ редакција
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Форензичар Мајкл Фримен тврди да је Џефри Епстин убијен, а не да је извршио самоубиство, и наводи да докази указују на дављење с леђа.
Фримен каже да повреде на тијелу, трагови на врату и крварење на рамену више одговарају нападу него вјешању.
Званична обдукција из 2019. закључила је да је смрт била самоубиство вјешањем, без одбрамбених повреда.
Форензички стручњак Мајкл Фримен вјерује да је смрт осуђеног сексуалног преступника Џефрија Епстина у затвору била посљедица убиства, а не самоубиства.
Говорећи за емисију ББЦ њузнајт, професор Мајкл Фримен рекао је да, након што је прегледао документацију њујоршког медицинског вјештака, вјерује да је Џефри Епстин задављен, највјероватније с леђа.
Медицинска вјештакиња која је обавила обдукцију закључила је 2019. године да су Епстинове повреде у складу са самоубиством и да није било доказа о одбрамбеним повредама које би се очекивале да је његова смрт била посљедица убиства.
Епстин је пронађен мртав у затвору 10. августа 2019. године у Њујорку, док је чекао суђење по оптужбама за трговину људима у сврху сексуалне експлоатације.
Докторка Барбара Сампсон, тадашња главна медицинска вјештакиња, која је након обдукције Епстинову смрт окарактерисала као самоубиство, раније је изјавила:
„Чврсто стојим иза наше одлуке о узроку и начину смрти господина Епстина. Узрок смрти је вјешање, а начин смрти је самоубиство.“
ББЦ је контактирао Сампсон ради коментара.
Фримен је радио као стручњак за утврђивање узрока смрти за државне тужиоце у САД у случајевима смрти особа које су се налазиле у полицијском притвору, укључујући и случај Џорџа Флојда у Минесоти.
Он је објавио своје истраживање и документацију њујоршког медицинског вјештака, коју је добио од Епстиновог брата Марка Епстина, након што је у понедјељак увече представио своје налазе на Универзитетском колеџу у Лондону.
Фримен, који није видио тијело, засновао је своје закључке на документацији и фотографијама из извјештаја медицинског вјештака које му је доставио Марк Епстин, који је одувијек тврдио да је његов брат убијен.
Фримен је рекао да је његова анализа независна и да га Марк Епстин није платио.
Он је за ББЦ рекао да сматра да постоје знаци који указују на напад на Епстина, укључујући дубоко крварење у предјелу лијевог рамена и повреде које изгледају као да су настале усљед удараца у лице.
Фримен је рекао да вјерује да докази највише одговарају дављењу помоћу омче, након чега је та иста омча вјероватно употребљена да би тијело било објешено о кревет на спрат.
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Рекао је да се изнад трага омче на Епстиновом врату чине видљивим трагови ноктију, што би „било у складу са дављењем, нарочито с леђа, као и са покушајем жртве да уклони омчу са врата“.
Рекао је да се „повреде и начин на који је тијело пронађено не поклапају. Преостаје само једно објашњење, а то је да је смрт била посљедица убиства“.
Медицински вјештак који је тада обавио обдукцију рекао је Канцеларији генералног инспектора Министарства правде САД да су Епстинове повреде више одговарале и указивале на самоубиство вјешањем него на убиство дављењем, додајући да није било доказа о одбрамбеним повредама какве се уочавају код жртава дављења.
Фримен је рекао да би у истрази смрти вјешањем у притвору очекивао да постоји фотографија тијела прије него што је оно скинуто.
Према истрази Министарства правде САД о Епстиновом боравку у затвору, чувар који је пронашао Епстина одмах је позвао другог колегу да помогне, спустио Епстиново тијело на под и започео покушаје реанимације.
Епстинова смрт догодила се мјесец дана након што је накратко стављен под надзор због опасности од самоубиства, наводи се у извјештају Министарства правде САД.
На питање ко је могао да убије Епстина ако је његово тумачење доказа тачно, Фримен је рекао да „нема представу“.
„То није нешто о чему имам мишљење. То није дио било какве истраге коју сам спровео“, рекао је.
Епстин је 2008. године осуђен због подвођења малољетнице ради проституције, због чега је регистрован као сексуални преступник.
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Избјегао је строгу затворску казну захваљујући споразуму о признању кривице.
Једанаест година касније, Епстин је оптужен да је водио мрежу малољетних дјевојака за сексуалну експлоатацију. Чекао је суђење 2019. године када је пронађен мртав у Метрополитен корекшналу у Њујорку.
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