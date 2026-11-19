Аутор:АТВ редакција
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Због гомилања војних снага дуж заједничке границе, расте забринутост од могућег избијања отвореног сукоба између Етиопије и Еритреје, јавља агенција Ројтерс, позивајући се на организације које прате сукобе и особе повезане са оружаним групама.
Организација за праћење сукоба АЦЛЕД и Међународна кризна група, као и извори блиски оружаним групама које подржавају етиопску владу у Тиграју, односно побуњеницима који се боре против владиних снага, наводе да је распоређивање војске дуж границе довело оружане снаге двије земље у непосредну близину могућег сукоба.
Ројтерс није могао независно да потврди извјештаје о мањим оружаним сукобима између етиопских и еритрејских снага дуж границе.
АЦЛЕД и извор близак побуњеницима тврде да је претходних дана дошло до сукоба између двије стране, што би представљало прве директне оружане окршаје у посљедњих више од мјесец дана. Међутим, извор близак милицији која подржава етиопску владу оспорио је те наводе.
Министар информисања Еритреје Јемане Гебремескел, упитан за коментар, одбацио је тврдње владајуће странке Етиопије о дешавањима у близини границе, окарактерисавши их као пропаганду. Ипак, није се директно осврнуо на наводе о гомилању војних снага или могућим сукобима, преноси РТС
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