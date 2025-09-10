Извор:
Агенције
10.09.2025
11:15
ЕУ ће наставити да користи профит од замрзнутих руских средстава у Унији за финансирање Украјине, изјавила је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен.
Она је у годишњем обраћању Европском парламенту нагласила да ће сама руска средства "остати нетакнута".
"Морамо хитно да радимо на новом рјешењу за финансирање војног одговора и напора Украјине на основу имобилисаних руских средстава. Са готовинским билансима повезаним са овом руском имовином, можемо Украјини обезбиједити зајам за репарације. Саму имовину нећемо дирати, а ризик ће морати да се сноси колективно", рекла је Фон дер Лајенова.
Према њеним ријечима, нови пакет санкција Русији биће усмјерен на "треће земље" и на убрзавање постепеног одустајања од руског гаса и фосилних горива.
