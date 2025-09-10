Logo
"ЕУ ће наставити да користи профит од замрзнутих руских средстава"

10.09.2025

11:15

"ЕУ ће наставити да користи профит од замрзнутих руских средстава"

ЕУ ће наставити да користи профит од замрзнутих руских средстава у Унији за финансирање Украјине, изјавила је предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен.

Она је у годишњем обраћању Европском парламенту нагласила да ће сама руска средства "остати нетакнута".

"Морамо хитно да радимо на новом рјешењу за финансирање војног одговора и напора Украјине на основу имобилисаних руских средстава. Са готовинским билансима повезаним са овом руском имовином, можемо Украјини обезбиједити зајам за репарације. Саму имовину нећемо дирати, а ризик ће морати да се сноси колективно", рекла је Фон дер Лајенова.

Према њеним ријечима, нови пакет санкција Русији биће усмјерен на "треће земље" и на убрзавање постепеног одустајања од руског гаса и фосилних горива.

Тагови:

Урсула фон дер Лајен

Русија

Украјина

novac

