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Европска унија забранила преговоре са Москвом док истовремено покушава да у њима учествује, рекао је замјеник руског министра спољних послова Александар Грушко.
"ЕУ истиче да никакви преговори нису могући без прекида ватре у Украјини. Другим ријечима, наметнули су самозабрану преговора док истовремено покушавају да учествују у њима", појаснио је Грушко.
Он је за РИА Новости изјавио да се европски став тренутно састоји од елемената који су међусобно противрјечни.
Руски предсједник Владимир Путин рекао је раније да је Русија позвала европске представнике дипломатским каналима да посјете Москву и изнесу своје ставове о рјешавању сукоба.
Њемачки канцелар Фридрих Мерц касније је рекао да је отворен за разговоре, али је поставио услове у вези са мјестом одржавања и предложио неутралну локацију.
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