Евакуисан терминал на аеродрому Хитроу

Терминал 4 на лондонском аеродрому Хитроу евакуисан је данас поподне због сумње на инцидент са опасним материјама, саопштиле су локалне власти и службе хитне помоћи.
''Терминал 4 је затворен и евакуисан док хитне службе реагују на инцидент. Молимо путнике да не долазе на Терминал 4. Сви остали терминали функционишу нормално. Дајемо подршку присутним путницима и обезбиједићемо додатне информације ускоро'', рекао је портпарол аеродрома, преноси Скај њуз.
Портпарол Лондонске ватрогасне бригаде изјавио је да су на лице мјеста послате специјализоване јединице, а дио аеродрома је евакуисан "из предострожности".
На друштвеним мрежама се појавило више фотографија амбулантних возила испред Терминала 4, преноси Танјуг.
Национална жељезница Велике Британије саопштила је да возови тренутно не стају на станици Хитроу Терминал 4 "због ванредне ситуације".
