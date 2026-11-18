Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп допутовао је у кинески град Шенџен ради учешћа на самиту Азијско-пацифичке економске сарадње /АПЕК/.
На аеродрому га је сачекао предсједник Кине Си Ђинпинг.
🚨🇺🇸🇨🇳 Trump has landed in China, and Xi Jinping is there to greet him IN PERSON.
Back in May, Xi sent his vice president to the airport. Putin landed in Shenzhen hours ago and got Xi’s chief of staff.
Trump got the man himself.
Writer: Julie
https://t.co/j1J66qAgm1— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 18, 2026
На маргинама самита, за сутра је најављен трилатерални састанак Трампа са руским предсједником Владимиром Путином и кинеским предсједником Си Ђинпингом.
🚨 BREAKING NOW: President Trump has DISEMBARKED Air Force One in Shenzhen, China ahead of his HISTORIC trilateral Asian summit with two major global leaders:
- Chinese President Xi Jinping
- Russian President Vladimir Putin
I thank God every day BIDEN is not the one representing us on the global stage in moments like this— Nick Sortor (@nicksortor) November 18, 2026
Трамп је допутовао у Кину са Филипина, гдје је одржао састанке са америчким савезницима из региона југоисточне Азије.
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