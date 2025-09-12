Ево за шта га све терете: Осумњиченом за убиство Чарлија Кирка пријети смртна казна

12.09.2025
19:12
Тајлер Робинсон је ухапшен под сумњом за тешко убиство, кривично дјело пуцања из оружја које је изазвало тешке тјелесне повреде и ометање правде, јавља АП.
Сва три дјела су државни кривични прекршаји, при чему тешко убиство носи могућност смртне казне.
Државни и савезни судски записи не показују да је Робинсон раније био умијешан у било какве криминалне случајеве.
Према државним бирачким евиденцијама, био је регистровани бирач, али није био повезан ни са једном политичком партијом, преноси Ројтерс.
Евиденција показује да је био "неактиван" гласач, што значи да није гласао на посљедњим изборима и није одговорио на допис из канцеларије окружног службеника.
Школа је потврдила да је кратко похађао Универзитет Јуте у Логану, и то само један семестар 2021. године. Тренутно није јасно због чега је напустио факултет.
У видеу који је његова мајка објавила на Фејсбуку, Робинсон се види како наглас чита писмо у којем му се нуди четворогодишња стипендија Универзитета Јуте. У другој објави наведено је да је Робинсон постигао резултат 34 на АЦТ испиту за упис на факултет, што га, према компанији за припрему испита Принстон Ривју, сврстава у горњих 1% испитаника, преноси Телеграф.
