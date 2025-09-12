Logo
Ево за шта га све терете: Осумњиченом за убиство Чарлија Кирка пријети смртна казна

12.09.2025

19:12

Ево за шта га све терете: Осумњиченом за убиство Чарлија Кирка пријети смртна казна
Фото: Utah's department of public safety

Тајлер Робинсон је ухапшен под сумњом за тешко убиство, кривично дјело пуцања из оружја које је изазвало тешке тјелесне повреде и ометање правде, јавља АП.

Сва три дјела су државни кривични прекршаји, при чему тешко убиство носи могућност смртне казне.

Државни и савезни судски записи не показују да је Робинсон раније био умијешан у било какве криминалне случајеве.

Према државним бирачким евиденцијама, био је регистровани бирач, али није био повезан ни са једном политичком партијом, преноси Ројтерс.

Тајлер Робинсон-убица Чарлија Кирка

Свијет

Убица Чарлија Кирка носио костим Доналда Трампа за Ноћ вјештица: Мајка све објавила на мрежама

Евиденција показује да је био "неактиван" гласач, што значи да није гласао на посљедњим изборима и није одговорио на допис из канцеларије окружног службеника.

Школа је потврдила да је кратко похађао Универзитет Јуте у Логану, и то само један семестар 2021. године. Тренутно није јасно због чега је напустио факултет.

TAJLER-ROBINSON-UBICA-ČARLIJA-KIRKA-120925

Свијет

Осумњичени за убиство Чарлија Кирка пријетио самоубиством!

У видеу који је његова мајка објавила на Фејсбуку, Робинсон се види како наглас чита писмо у којем му се нуди четворогодишња стипендија Универзитета Јуте. У другој објави наведено је да је Робинсон постигао резултат 34 на АЦТ испиту за упис на факултет, што га, према компанији за припрему испита Принстон Ривју, сврстава у горњих 1% испитаника, преноси Телеграф.

Чарли Кирк

Тајлер Робинсон

Убиство

