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"Европа би била безбједнија без НАТО-а"

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АТВ редакција
14.11.2026 19:12

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Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Фото: Танјуг/АП

Европа би била безбједнија без НАТО-а, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.

"Да НАТО не постоји, мислим, да није наставио да игра улогу коју је играо, безбједност у Европи би вјероватно била много већа", оцијенила је Захарова.

Она је истакла да је НАТО организација која је, попут болног зуба, "ослабила имуни систем Европе, њеног западног и централног дијела, цијелог свијета, захтијевајући и црпећи колосалну количину ресурса за реактивне мјере", преноси Срна.

Марија Захарова-07032026

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Њемачки канцелар Фридрих Мерц рекао је раније да нема потребе да се са Русијом разговара о питањима која се односе на европску безбједносну архитектуру, подсјећа ДПА.

Европски лидери недавно су одбацили приједлог Москве на самиту у Даблину.

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Тагови :

Марија Захарова

НАТО

Европа

Русија

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