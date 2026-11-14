Аутор:АТВ редакција
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Европа би била безбједнија без НАТО-а, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
"Да НАТО не постоји, мислим, да није наставио да игра улогу коју је играо, безбједност у Европи би вјероватно била много већа", оцијенила је Захарова.
Она је истакла да је НАТО организација која је, попут болног зуба, "ослабила имуни систем Европе, њеног западног и централног дијела, цијелог свијета, захтијевајући и црпећи колосалну количину ресурса за реактивне мјере", преноси Срна.
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Захарова: Стране трупе у Украјини неприхватљиве за Русију
Њемачки канцелар Фридрих Мерц рекао је раније да нема потребе да се са Русијом разговара о питањима која се односе на европску безбједносну архитектуру, подсјећа ДПА.
Европски лидери недавно су одбацили приједлог Москве на самиту у Даблину.
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