Eвропска потрага за преварантима: Покрали супермаркете за 150.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Обичне празне флаше постале су средство за превару вриједну око 150.000 евра. Седмочлана група румунских држављана осумњичена је да је широм Аустрије уновчила чак 600.000 фалсификованих боца, користећи слабост аутомата за поврат амбалаже.
Међутим, њихов систем почео је да се распадом када је полиција приликом једне контроле открила шта се налази у аутомобилу осумњиченог.
Како преноси Клиx.ба, превара је откривена 6. марта ове године у граду Винер Нојштат.
Тада је 29-годишњи држављанин Румуније покушао да на благајни једног дисконта уновчи бонове добијене враћањем амбалаже. Полиција га је привела, а прегледом његовог аутомобила пронађена је велика количина фалсификованих боца.
Оно што је у први мах изгледало као појединачни случај, током истраге се претворило у откриће много шире организоване преваре.
Према резултатима истраге, један од осумњичених изнајмио је складиште у аустријском округу Брук ан дер Лајта, које је служило за припрему и дистрибуцију амбалаже.
Боце су набављане у иностранству, а затим су на њих лепљене фалсификоване етикете. Камионима су допремане до складишта, одакле су комбијима развожене до супермаркета широм Аустрије.
Осумњичени су их потом убацивали у аутомате за поврат амбалаже и преузимали новац на основу издатих бонова.
На овај начин, према полицијским налазима, група је успјела да уновчи приближно 600.000 боца, причинивши штету процiјењену на око 150.000 евра.
Кључ преваре налазио се у начину на који аутомати препознају амбалажу.
Наиме, флаше исте марке, врсте и запремине користе исти бар-код, који означава одређени производ, а не сваку појединачну боцу.
Осумњичени су, према наводима истражитеља, копирали одговарајуће кодове и постављали их на фалсификовану амбалажу.
Аутомати су такве боце препознавали као оне за које је предвиђен поврат кауције, па су издавали бонове који су затим могли да буду уновчени.
Аустрија је систем повратне кауције за пластичне боце и лименке увела почетком 2025. године, са циљем подстицања прикупљања и рециклаже амбалаже.
Након откривања преваре, полиција је идентификовала још шест осумњичених, док су за петорицу издати европски налози за хапшење.
Двојица мушкараца, обојица стара 37 година, ухапшена су у Румунији 27. и 29. октобра. За још тројицом осумњичених потрага је у току.
Први ухапшени, 29-годишњи држављанин Румуније, средином августа правоснажно је осуђен на 15 мјесеци затвора, од чега је десет мјесеци условно.
Случај је показао како је група осумњичених, користећи фалсификовану амбалажу и систем аутоматског поврата кауције, успјела да организује превару великих размјера, прије него што је полицијска контрола открила траг који је довео до шире истраге, преноси Телеграф.рс.
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