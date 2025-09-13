Европска земља шаље војнике на прве линије у Украјини

Извор:
Агенције
13.09.2025
13:01
Коментари:0
Холандска војска одлучила је да распореди хакере на прве линије фронта како би стекла предност на бојном пољу, пренијели су данас холандски медији.
Како се наводи, Краљевска холандска војска ће распоредити хакере у Украјини као дио новоформираног 101. батаљона ЦЕМА, саопштили су званичници.
Према "Де Телеграфу", јединица, званично основана у мјесту Стру, спаја компаније специјализоване за електронско ратовање и сајбер операције. Електронско ратовање укључује ометање непријатељске комуникације и праћење противника путем детекције сигнала.
Холандија је стекла искуство у Авганистану, гдје су специјалисти путовали у оклопним возилима опремљеним великим антенама. Током раних експеримената, војници су хаковали веб камере, паметна звона на вратима и роботске усисиваче како би прикупили обавјештајне податке о зградама у којима се налазе таоци.
У Украјини, хакери могу да преузму контролу над покретним мостовима како би блокирали непријатељски напредак без трајног уништавања инфраструктуре.
Батаљон тренутно запошљава 20 хакера, са плановима да се тај број повећа на 50 у јединици од 250 људи. Током наредних пет година, милиони ће наводно бити уложени у одјељење за сајбер и електронско ратовање.
