Евровизија на кољенима: Израел неће учествовати

Извор:

СРНА

12.09.2025

17:40

Коментари:

0
Фото: Tanjug

Такмичење Пјесма Евровизије поштоваће одлуке земаља о учешћу сљедеће године, саопштили су организатори након што је неколико европских емитера запријетило бојкотом уколико Израел буде учествовао.

Догађај је током претходна два издања такмичења био увучен у контроверзу око рата у Појасу Газе.

Пропалестински активисти протестовали су у Малмеу у Шведској 2024. године и у Базелу у Швајцарској у мају због учешћа Израела на такмичењу.

Холандија се данас придружила растућој листи европских земаља које пријете да ће се повући из такмичења 2026. године у Бечу ако се Израелу дозволи да поново учествује, пренио је АФП.

Ирска, која је седам пута побиједила на такмичењу, саопштила је јуче да неће учествовати заједно са Израелом.

Шпански премијер Педро Санчез још у мају је рекао да Израел треба искључити у будућности.

"Разумијемо забринутост и дубоко укоријењене ставове око текућег сукоба на Блиском истоку", рекао је директор Евровизије Мартин Грин.

Организација је у јулу саопштила да покреће консултације са свим чланицама Европске радиодифузне уније, која организује такмичење.

Разговарало би се о томе "како регулисати учешће, геополитичке тензије и како су друге организације приступиле сличним изазовима", наведено је тада у саопштењу

Коментари (0)
