ФБИ нуди награду од 100.000 долара за откривање осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

Извор:

Телеграф

11.09.2025

19:07

Коментари:

0
ФБИ нуди награду од 100.000 долара за откривање осумњиченог за убиство Чарлија Кирка
Фото: Printscreen/X/Utah department safety

ФБИ је понудио награду од 100.000 долара за информације које би довеле до идентификације и хапшења особе или особа одговорних за убиство Чарлија Кирка.

До сада знамо да је осумњичени:

-Мушкарац

-Узраста студента

-Стигао на кампус прије подне

-Пуцао из пушке са крова

-Скочио са зграде, кретао се кроз степеништа и побјегао

Људи који су позвали 911 видјели су особу која носи "фармерке, црну кошуљу, црну маску" и има "оружје дуге цијеви"

Претходно су објављене и двије фотографије осумњиченог.

(Телеграф.рс)

