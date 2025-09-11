ФБИ нуди награду од 100.000 долара за откривање осумњиченог за убиство Чарлија Кирка

Извор:
Телеграф
11.09.2025
19:07
ФБИ је понудио награду од 100.000 долара за информације које би довеле до идентификације и хапшења особе или особа одговорних за убиство Чарлија Кирка.
До сада знамо да је осумњичени:
-Мушкарац
-Узраста студента
-Стигао на кампус прије подне
-Пуцао из пушке са крова
-Скочио са зграде, кретао се кроз степеништа и побјегао
Људи који су позвали 911 видјели су особу која носи "фармерке, црну кошуљу, црну маску" и има "оружје дуге цијеви"
Претходно су објављене и двије фотографије осумњиченог.
