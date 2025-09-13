ФБИ објавио нове информације о убици Чарлија Кирка, сумња се да је имао саучесника

Извор:
Курир
13.09.2025
10:14
Коментари:0
Осумњичени за убиство Чарлија Кирка предат је полицији у четвртак увече након што је признао да је пуцао у Чарлија Кирка у Јути. Полиција истражује могућност да је осумњичени за убиство Чарлија Кирка, Тајлер Робинсон, имао саучесника.
ФБИ анализира снимак са камере на улазним вратима, на којем се наводно види Робинсон како разговара о пуцњави непосредно након атентата.
Снимак приказује мушкарца који пролази поред куће и прича на мобилни телефон о пуцњави свега неколико минута након догађаја.
Детективи су разговарали са породицом која је предала снимак, а полиција испитује да ли је мушкарац на снимку управо Робинсон.
Избрисани Фејсбук постови, које је прегледао “Фокс њуз диџитал”, приказују Робинсонов живот у округу Вашингтон у Јути – породичне тренутке, рођендане и школске успјехе.
Према ријечима Стивена Данхама, директора за комуникације школског дистрикта у округу Вашингтон, Робинсон је био ученик тог дистрикта од 2008. до маја 2021, похађајући Пине Pine View Middle School и Pine View High School.
До 2021. Робинсон прелази на Државни универзитет Јуте (УСУ), ту се могу видјети фотографије направљене испред зграде Андерсон инжењеринг. У изјави за “Фокс њуз”, УСУ је потврдио да је Робинсон похађао универзитет само један семестар 2021. године.
Био је уписан на смјер проинжењеринга и похађао предмете у складу с тим програмом. Такође му је додијељена највиша стипендија универзитета – Резидентна предсједничка стипендија.
Портпаролка Универзитета, Аманда Де Рито, изјавила је да Робинсон није имао дисциплинских прекршаја током боравка на универзитету.
У тренутку хапшења Робинсон је био на трећој години програма за електротехничаре у Технички факултет Дикси. Прије тога, док је био у средњој школи (2019–2021), похађао је додатне курсеве на Технолошком универзитету у Јути.
Одрастао у републиканској породици, а своје ставове је изградио уз видео игре и онлајн дописивања.
Робинсонов бивши друг рекао је да је осумњичени био “љевичар у свему” и “једини члан његове породице који је заиста био љевичар”.
"Остатак његове породице били су тврди републиканци", рекао је он.
Према ријечима комшија, породица Робинсон је била члан Цркве Исуса Христа светаца посљедњих дана, тј. мормонске цркве. Портпарол цркве је рекао да је Робинсон постао члан док је био млађи.
Робинсонов отац, Мет, препознао је сина на фотографијама које је ФБИ објавио дан раније. Након што га је суочио са оптужбама, Робинсон је признао напад, али је наводно рекао: "Радије бих се убио него да се предам."
Отац га је убиједио да разговара са породичним пријатељем, младим свештеником који је уједно и официр у специјалној јединици америчких маршала, а који је затим контактирао ФБИ.
Кирк је убијен у сриједу док је држао говор студентима на кампусу Универзитета Јута вели. Погодио га је један снајперски метак.
Робинсон је ухапшен у четвртак у 22 часа по локалном времену у близини своје куће и пребачен у затвор округа Јута. Пушка је пронађена у насељу недалеко од места злочина.
Истрага показује да је Робинсон посљедњих година постајао све више политички активнији. На породичној вечери неколико дана пре Чарлијевог говора, причао је како му се не свиђају Кирк и његови ставови. На три неиспаљене чауре пронађене у оружју биле су урезане поруке:
"Хеј фашисто! Ухвати ово!", "Бела ћао" - референца на антифашистичку песму из Другог свјетског рата, "Ако ово читаш, геј си ЛМАО".
На чаурама су били и симболи из видео-игара.
Полиција је од Робинсоновог цимера добила поруке са апликације Дискорд, гдје је налог "Тајлер" писао о преузимању пушке са "дроп поинта" и о мијењању одјеће након пуцњаве.
Породична позадина
На друштвеним мрежама мајка Амбер дијелила је фотографије Робинсона са луксузних породичних путовања и истицала његова постигнућа у школи. Живио је у великој кући, а слике са мрежа приказују наизглед срећну и стабилну породицу.
Робинсон је оптужен за: тешко убиство, испаљивање метка са тешким тјелесним повредама, ометање правде.
Судија је наложио да остане у притвору без права на кауцију. Досад није имао кривичних пресуда.
Чарли Кирк, близак сарадник Доналда Трампа и суоснивач организације "Turning Pont USA", служио је као лични помоћник Доналда Трампа млађег током предсједничке кампање.
Директор ФБИ Кеш Пател рекао је да су власти добиле више од 11.000 трагова који су довели до хапшења Робинсона.
