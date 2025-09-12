ФБИ објавио нове информације о убиству Чарлија Кирка

Извор:
Б92
12.09.2025
16:21
ФБИ и гувернер Јуте држе заједничку конференцију за медије након што је амерички предсједник Доналд Трамп саопштио да је осумњичени за убиство десничарског активисте Чарлија Кирка ухапшен.
"Добро јутро даме и господо, ухапсили смо га", рекао је на почетку обраћања гувернер Јуте Спенсер Кокс.
Он је затим потврдио да је породица Тајлера Робинсона одиграла кључну улогу у његовом хапшењу.
"Члан породице Тајлера Робинсона контактирао је породичног пријатеља који је затим контактирао канцеларију шерифа округа Вашингтон са информацијом да им је Робинсон признао или имплицирао да је починио злочин", рекао је Кокс.
Како пише Си-ен-ен, отац осумњиченог за пуцњаву на Чарлија Кирка, који је приведен, идентификовао је свог сина са фотографија које су објављене, према ријечима званичника за спровођење закона.
Отац је рекао сину да се преда. Такође је позвао омладинског пастора у помоћ. Пастор је позвао америчке маршале, који су осумњиченог привели, пише Б92.
