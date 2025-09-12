ФБИ први пут приказао снимку надзорне камере: Погледајте шта је урадио атентатор на Кирка

Извор:
Гувернер државе Јута Спенсер Кокс и ФБИ одржали су конференцију за новинаре на којој је први пут подијељен и видео осумњичене особе, односно "особе од интереса" у истрази атентата на Чарлија Кирка.
Гувернер државе Јута рекао је да приказују ове информације како би "добили помоћ јавности" у проналажењу "злог људског бића".
Види се фигура одјевена у црно како трчи преко крова до угла зграде, гдје се спушта преко руба па на траву испод, прије него што оду до оближње цесте и нестане у шуми.
Latest press conference includes video of the "person of interest" jumping off the roof and another video showing him limping (believed to be a rifle tucked in his pants). Apparel appears to match the earlier photos released. @jsolomonReports believes the FBI has his name, but… pic.twitter.com/T3B7R69mme— Lisa Mei (@TheNotoriousLMC) September 12, 2025
Власти кажу да је осумњиченик носио сунчане наочале, конверс ципеле и "препознатљиву" црну мајицу с америчком заставом и орлом.
- Само тражимо сарадњу јавности. Путем јавности нам пристижу различите дојаве, дају нам трагове и омогућују нам наставак истраге - рекао је високи званичник истраге.
Гувернер Кокс је рекао да су истражиоци обавили скоро 200 интервјуа у вези са случајем, док 20 партнера из области спровођења закона ради на истрази.
- Тужиоци ће тражити смртну казну за нападача - рекао је он.
Раније су власти саопћиле да се сматра да је стријелац скочио са крова и побјегао у насеље након што је испалио један метак.
Такође су рекли да је осумњичени мушкарац који "изгледа да је студентских година" и да се уклопио у кампус Универзитета.
