ФБИ први пут приказао снимку надзорне камере: Погледајте шта је урадио атентатор на Кирка

Извор:

Аваз

12.09.2025

07:05

Фото: Printscreen/X/Lisa Mei

Гувернер државе Јута Спенсер Кокс и ФБИ одржали су конференцију за новинаре на којој је први пут подијељен и видео осумњичене особе, односно "особе од интереса" у истрази атентата на Чарлија Кирка.

Гувернер државе Јута рекао је да приказују ове информације како би "добили помоћ јавности" у проналажењу "злог људског бића".

Види се фигура од‌јевена у црно како трчи преко крова до угла зграде, гд‌је се спушта преко руба па на траву испод, прије него што оду до оближње цесте и нестане у шуми.

Власти кажу да је осумњиченик носио сунчане наочале, конверс ципеле и "препознатљиву" црну мајицу с америчком заставом и орлом.

- Само тражимо сарадњу јавности. Путем јавности нам пристижу различите дојаве, дају нам трагове и омогућују нам наставак истраге - рекао је високи званичник истраге.

Ирина Зарутска

Свијет

Чарли Кирк је посљедњу објаву посветио Ирини Зарутској

Гувернер Кокс је рекао да су истражиоци обавили скоро 200 интервјуа у вези са случајем, док 20 партнера из области спровођења закона ради на истрази.

- Тужиоци ће тражити смртну казну за нападача - рекао је он.

Раније су власти саопћиле да се сматра да је стријелац скочио са крова и побјегао у насеље након што је испалио један метак.

Такође су рекли да је осумњичени мушкарац који "изгледа да је студентских година" и да се уклопио у кампус Универзитета.

Тагови:

Чарли Кирк

ubica

потрага

snimak

