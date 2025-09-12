Logo
Фицо: Кирк је, као и ја, имао другачије мишљење

12.09.2025

11:51

Фицо: Кирк је, као и ја, имао другачије мишљење
Фото: Танјуг/АП

Амерички конзервативни коментатор и активиста Чарли Кларк убијен је јер је имао другачије мишљење, истакао је премијер Словачке Роберт Фицо.

"Чарли Кирк је, као и ја, имао другачије мишљење. Зато су га морали убити", написао је Фицо на "Иксу".

Он је навео да су га многи током јучерашњег дана питали да ли ће реаговати на убиство Кирка, блиског савезника предсједника САД Доналда Трампа.

"Шта могу рећи? Ако немате обавезно `исправно` мишљење, које од вас захтијевају напредњаци или либерали, онда морате бити упуцани. За разлику од Кирка, ја сам имао за милиметар више среће", додао је Фицо, алудирајући на атентат на њега Словачкој у мају прошле године, када је једва преживио.

EU-brisel

Свијет

Орбан: ЕУ срља у пропаст

Кирк је преминуо јуче ујутру у болници након што је у сриједу, 10. септембра, тешко рањен у пуцњави на Универзитету "Јута Вели".

Након напада ухапшен је један мушкарац под сумњом да је ометао истрагу, а и даље траје потрага за главним осумњиченим за убиство.

Коментари (0)
