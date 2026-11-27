Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Премијер Словачке Роберт Фицо подржао је идеју о продаји муниције Украјини, али је искључио могућност поклањања било чега Кијеву.
"Одбијате да видите разлику између поклањања и продавања. Уколико неко жели да нешто купи од нас, може то да учини", рекао је Фицо новинарима у Бриселу, коментаришући самит лидера чланица ЕУ.
Фицо је изјавио да Словачка неће пружати подршку Украјини давањем зајмова и директних војних донација, пренио је ТАСС.
Коментаришући дискусије о дугорочном буџету ЕУ, Фицо је нагласио да је отворен за компромисе са циљем усвајања буџета.
У исто вријеме, Фицо је истакао да Словачка не жели да учествује у давању новог зајма Украјини у износу од 45 милијарди евра.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму