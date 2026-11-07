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Фицо: Референдум о чланству у ЕУ можда био намјештен

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АТВ редакција
07.11.2026 12:33

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Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да су резултати референдума који је омогућио Словачкој да се придружи ЕУ можда били фалсификовани.

"Одржали смо референдум који, да није био намјештен, не би био успјешан. Разлика је била толико мала да су, по мом мишљењу, направљене корекције како би се осигурало да исход буде онакав какав је потребан, да Словачка одобри приступ овој организацији", рекао је Фицо.

Дио Фицове дискусије објављен је на друштвеним мрежама странке коју предводи.

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Од 10 референдума одржаних у Словачкој током протеклих година, само један је био успјешан, и то онај о приступању ЕУ у мају 2003. године, на којем је излазност бирача била преко 52 одсто.

Словачка се 2004. године придружила ЕУ.

(Срна)

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Тагови :

Словачка

Роберт Фицо

Европска унија

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