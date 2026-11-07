Фицо: Референдум о чланству у ЕУ можда био намјештен

Аутор:АТВ редакција
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Словачки премијер Роберт Фицо изјавио је да су резултати референдума који је омогућио Словачкој да се придружи ЕУ можда били фалсификовани.
"Одржали смо референдум који, да није био намјештен, не би био успјешан. Разлика је била толико мала да су, по мом мишљењу, направљене корекције како би се осигурало да исход буде онакав какав је потребан, да Словачка одобри приступ овој организацији", рекао је Фицо.
Дио Фицове дискусије објављен је на друштвеним мрежама странке коју предводи.
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Од 10 референдума одржаних у Словачкој током протеклих година, само један је био успјешан, и то онај о приступању ЕУ у мају 2003. године, на којем је излазност бирача била преко 52 одсто.
Словачка се 2004. године придружила ЕУ.
(Срна)
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