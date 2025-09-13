Филмска потјера за Србином: Отео бившу дјевојку, јурило га 14 патрола и хеликоптер

13.09.2025
11:07
Коментари:0
Полиција је покренула велику операцију која је укључивала 14 патролних кола и хеликоптер.
Осумњичени је заустављен на граничном прелазу, док је жена остала неозлијеђена.
Србин из Горње Баварске (41) отео је своју бившу дјевојку (40) након састанка у петак, али је жена на крају спашена захваљујући брзој реакцији породице и полиције, која је укључила 14 патролних кола и хеликоптер.
Према полицији, Србин са њемачким држављанством је намјеравао да је одвезе кући како је договорено, али је око 17:15 са бензинске пумпе у Виесингу нагло скренуо на аутопут А12 према Њемачкој покушавајући да је отме. Током вожње, наводно је поломио њен мобилни телефон, отежавајући јој позив за помоћ.
Жена је ипак успјела да контактира своју кћерку и њеног партнера, који су одмах обавијестили полицију. Покренута је велика операција која је укључила 14 патролних кола и полицијски хеликоптер.
Мушкарац је коначно сишао са аутопута код Лангкампфена. Сукоб се поново заоштрио испред једне куће, када је 53-годишњи комшија покушао да помогне жени, али је осумњичени побјегао.
Жена је остала неповријеђена. Њемачка савезна полиција зауставила је возило на граничном прелазу Киеферсфелден. Мушкарац је, како се претпоставља, био под дејством алкохола. Тренутно му пријете оптужбе пред јавним тужилаштвом у Инсбруку и надлежним административним органима.
