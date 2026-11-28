Аутор:АТВ редакција
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Затвореник из затвора високе безбједности у Манчестеру побјегао је тако што је користио течни сапун да би подмазао лисице, којих се ослободио док је био на лијечењу у болници, али је полиција успјела да га пронађе.
Из снага безбједности за Гардијан је речено да је затвореник /36/ успио да се искраде упркос томе што је био везан лисицама и ланцем за полицајца.
Вјерује се да је металне лисице намазао течним сапуном и да је из њих извукао руку, док му је дата приватност да користи тоалет.
Након 13 сати бјекства, затвореника су пронашли и ухапсили полицајци Великог Манчестера.
Инцидент је покренуо истрагу британског Министарства правде, због повећаног броја бјекстава из затора у Енглеској и Велсу.
Ово је други пут ове године да је затвореник побјегао након што је отишао у болницу из затвора у Манчестеру.
Претходно је у јулу из болнице побјегао судански држављанин за кога се сматрало да представља опасност по себе и друге, а био је осуђен на затворску казну због напада на двије жене.
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