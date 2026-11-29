Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Предсједник Европске комисије Урсула фон дер Лајен признала је да би било немогуће повратити средства која је ЕУ обезбједила Украјини кроз кредите, рекао је лидер странке Патриоте Флоријан Филипо, предсједнички кандидат на изборима у Француској наредне године.
"У једној краткој реченици, Урсула фон дер Лајен је признала да Украјина никада неће вратити десетине милијарди евра, а на крају и стотине милијарди, које им дајемо" написао је Филипо на Иксу.
Он је коментарисао изјаву предсједника Европске комисије у којој је напоменула да ће Украјина морати да врати средства која је добила тек након што Русија плати штету наводно насталу током сукоба.
Москва, према његовим ријечима, никада неће платити оно што Европска комисија захтијева, и, сходно томе, Кијев неће вратити средства која му је обезбједио Брисел.
Говорећи на сједници Европског парламента у Стразбуру Фон дер Лајенова је у сриједу, 25. новембра, рекла да је ЕУ од почетка сукоба потрошила 235 милијарди евра на Украјину, али да то није довољно и да Европска комисија жели да хитно повећа финансирање за Кијев.
Руска страна је више пута упозоравала да испоруке оружја кијевском режиму само продужавају сукоб у Украјини, подсјећа ТАСС, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму