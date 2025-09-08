Француска ће остати без владе четврти пут за три године

Извор:
Кликс
Четврти француски премијер у посљедње три године, Франсоа Бајру, суочава се са готово сигурним поразом на гласању о повјерењу у понедјељак, гурајући другу највећу економију еврозоне још дубље у политичку неизвјесност.
Упркос интензивним преговорима и медијским појављивањима усред напетих дебата о предлогу буџета, Бајру је изгледао као да није успио да обезбиједи већину током викенда.
Опозициони лидери широм политичког спектра јасно су ставили до знања да ће гласати за Бајруову смјену.
„Влада ће пасти“, рекао је Жан-Лик Меланшон, водећа личност крајње љевице из странке ЛФИ, понављајући сличне изјаве других са љевице и деснице.
Ако Бајру падне, француски предсједник Емануел Макрон ће се вјероватно суочити са задатком да пронађе другог шефа владе способног да спроведе буџет кроз парламент, мање од годину дана након смјене Бајруовог конзервативног претходника, Мишела Барнијеа.
Макрон је за сада искључио распуштање парламента, као што је то учинио прошле године.
Француска је гурнута у политичку кризу откако је Макрон расписао пријевремене изборе 2024. године, што је резултирало подјељеним парламентом.
Његова сопствена алијанса, која је изгубила већину 2022. године, додатно је ослабила, док је антиимиграциони, крајње десничарски Национални фронт (Rassemblement National) постао највећа странка.
Лабава коалиција левичарских странака, сада дубоко подијељених, изронила је као највећи блок. Ниједан табор нема већину.
„Ову кризу је изазвао и подстицао предсједник Емануел Макрон и сви они који су му служили. Данас је, због њих, Француска пацијент Европе“, рекла је у недјељу Марин Ле Пен, шефица парламентарне групе Националног фронта.
Након пада конзервативног и центристичког премијера, већина посматрача очекује да ће Макрон сљедећег кандидата потражити у редовима социјалиста (ПС).
„Он не може трећи пут да иде против резултата избора“, рекла је у суботу телевизији БФМ Марин Тонделије, лидерка Зелене странке.
Сваки такав кандидат би и даље морао да склопи деликатан савез са предсједниковим либералним блоком, који се противи многим идејама љевице, укључујући повећање пореза за најбогатије како би се попуниле финансијске рупе земље. Такође би морали да убеијде умјерену десницу да толерише још једну мањинску владу.
Лоран Вокијез, водећи посланик конзервативних републиканаца (ЛР), назначио је да неће тражити смјену социјалистичког премијера.
Међутим, предсједник странке и министар унутрашњих послова Бруно Ретаилло није се сложио.
„Ни под којим околностима нећемо прихватити социјалистичког премијера“, рекао је Риталло у говору у недјељу.
