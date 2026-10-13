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Француска: Хакери загријали фрижидере у супермаркетима на 50 степени - храна уништена

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13.10.2026 07:05

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Француска: Хакери загријали фрижидере у супермаркетима на 50 степени - храна уништена
Фото: Envato/anatoliycherkas

Сајбер напад на расхладне системе погодио је стотине супермаркета широм Француске, а хакери су даљински активирали принудно одмрзавање уређаја, због чега је температура у појединим расхладним просторима достигла 50 степени Целзијуса.

Уништена је велика количина свјеже и смрзнуте хране, а у појединим објектима забиљежени су и пожари, пренијели су француски медији.

Напад се догодио у ноћи између 11. и 12. октобра, а мета су били расхладни системи више великих трговачких ланаца, укључујући „Интермарше“, „Нето“, „Карфур“, „Е Леклерк“, „Монопри“ и „Куператив У“.

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Погођене стотине продавница

Према извјештајима француских медија, око 300 продавница групације „Интермарше“ и „Нето“ било је погођено нападом, као и око 100 продајних објеката мреже „Куператив У“, 80 супермаркета „Карфур“ и тридесетак продавница „Монопри“. Проблеми су пријављени и у појединим објектима „Е Леклерка“.

Хакери су, како се сумња, искористили приступ систему за управљање расхладним уређајима и активирали непрекидни циклус одмрзавања, уз знатно повећање температуре.

У појединим продавницама температура је достигла 50 степени Целзијуса, док су француски медији извјештавали и о случајевима у којима је достигла чак 80 степени. Због прекида хладног ланца, трговци су морали да уклоне и униште велике количине свјеже и смрзнуте хране.

Истрага усмјерена на софтвер данске компаније

Француске власти покренуле су истрагу, коју води надлежна служба за борбу против сајбер криминала. У случај се укључила и Национална агенција за безбједност информационих система (АНССИ), док се сумња да је напад повезан са софтвером данске компаније „Данфос“, која производи системе за управљање расхладном опремом.

Из „Данфоса“ су навели да су многи погођени уређаји старији модели који су достигли крај радног вијека и више не добијају софтверска и безбједносна ажурирања. Компанија је раније препоручивала корисницима да ажурирају подржане системе и замијене застарјелу опрему.

Штета би могла да се мјери милионима евра

Тачна укупна штета још није утврђена, али француски медији наводе да би губици могли достићи више милиона, па и десетине милиона евра.

Напад је отворио и питање безбједности система који су повезани на интернет, а управљају важним процесима попут чувања хране. Истрага треба да утврди како су нападачи приступили системима, колико је објеката заиста погођено и да ли постоји ризик од сличних напада на друге кориснике исте технологије.

За сада нико није преузео одговорност за напад.

(ГласСрпске)

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Тагови :

Француска

супермаркет

хакерски напад

фрижидер

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