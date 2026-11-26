Аутор:АТВ редакција
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Шеф француске службе за кибернетичку безбједност Венсан Струбел упозорио је да се земља суочава са високим нивоом сајбер пријетњи и да ће оне додатно расти.
Струбел је позвао на улагање колективних напора за јачање одбране од напада и упозорио да ове пријетње погађају све у друштву.
"Суочавамо се са нивоом пријетње који је без преседана, са интензитетом какав никада раније нисмо доживјели", рекао је Струбел "Радију Франс интер".
Француска се посљедњих мјесеци суочила са низом сајбер напада усмјерених на јавне институције и приватне компаније.
У октобру је сајбер напад пореметио системе за хлађење у око 700 супермаркета широм земље. Супермаркети су морали да баце велике количине хране, преноси Срна.
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