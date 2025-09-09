09.09.2025
09:52
Коментари:1
Француска је уморна од осмогодишње срамоте свог предсједника Емануела Макрона, изјавио је предсједник Државне думе Вјачеслав Володин.
"Француска је уморна од осмогодишње срамоте свог предсједника Макрона, чији је проблем он сам", написао је Володин на друштвеној мрежи Макс.
Према ријечима предсједника Државне думе, Макрон ће се држати власти свим потребним средствима, упркос жељи политичких странака да поднесу захтјев за његов импичмент.
Раније су посланици доњег дома парламента Француске изгласали неповјерење влади након програмског говора премијера Франсоа Бајруа.
Француски предсједник Емануел Макрон тражи петог премијера у свом бурном другом мандату, у нади да ће моћи да провуку буџет кроз подијељен парламент и спрече још једне превремене изборе.
Володин је указао на то да посланици предлажу да лидер Француске "поднесе оставку заједно са распуштеном владом".
