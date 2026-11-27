Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Руска Федерална служба безбједности (ФСБ) привела је руску држављанку у Доњецкој Народној Републици која је планирала терористички напад на високог војног официра кога је Кијев претходно покушао да убије са три дрона "Баба Јага".
"Припадници ФСБ-а у Доњецку спријечили су незаконите активности руске држављанке рођене 1997. године која је умијешана у планирање терористичког напада на високог руског војног официра", саопштено је из прес-службе ФСБ-а.
Наука и технологија
Лос Анђелес блокирао Гуглове функције AИ на школским уређајима
У саопштењу се наводи да је као резултат истражних радњи приведен саучесник украјинских специјалних служби.
По налогу својих ментора, жена, становник Волновахе, преселила се у Доњецк.
Тамо је пратила службеника агенције за спровођење закона и преносила информације о његовом кретању и возилима која је користио украјинској страни путем месинџера "Воцап".
Да би елиминисао руског официра, непријатељ је употријебио три ударна дрона "Баба Јага" опремљена домаћим високоексплозивним запаљивим уређајима.
"Ове дронове неутралисао је систем за електронско ратовање, а деактивирали су их стручњаци ФСБ-а за деактивирање бомби", наводи се у саопштењу.
ФСБ је појаснила да је притворена жена успоставила контакт са представницима украјинских обавјештајних агенција путем апликације за размјену порука "Телеграм" и да им је просљеђивала информације о локацијама јединица руске војске у округима Волноваха и Мариупољ.
Хроника
Бањалучанин осумњичен да је претукао жену након свађе у саобраћају
Истражиоци су покренули кривични поступак по члану 275 Кривичног законика Русије /велеиздаја/.
Федерална служба безбједности је још једном упозорила да украјинске обавјештајне службе активно претражују интернет, друштвене мреже и апликације за размјену порука као што су "Телеграм" и "Воцап" у потрази за особама које могу починити незаконита дјела против безбједности Русије, преноси ТАСС.
ФСБ упозорава да ће све особе које су пристале да сарађују са непријатељем бити идентификоване, кривично одговорне и суочиће се са казном коју заслужују.
(Срна)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Србија
1 ч1
Занимљивости
1 ч0
Регион
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму