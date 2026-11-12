Гардисти падали у несвијест један за другим пред Макроном

Аутор:АТВ редакција
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Двојица припадника почасне гарде изненада су изгубила свијест пред очима предсједника Француске Емануела Макрона, пишу медији.
Инцидент се догодио 11. новембра, када је у Париз у радну посјету допутовао предсједник Словачке Петер Пелегрини. Док се налазио у Јелисејској палати, двојица гардиста пала су у несвијест.
Један од гардиста најприје је спустио мач, затетурао се и пао, након чега су Макрон и још неколико присутних притрчали да му помогну. Само неколико тренутака касније, исто се догодило и другом гардисти.
„Шта се, дођавола, дешава?“, упитала је особа која се налазила у близини, претпоставља се иза камере.
Обојица гардиста пребачена су у болницу. Узрок губитка свијести, као ни њихово тренутно здравствено стање, за сада нису познати.
На снимку који су забиљежили новинари јасно се види тренутак када први гардиста пада, након чега га односе са лица мјеста. Други гардиста пада ван кадра, лијево од Макрона, пред сам крај снимка.
(Спутњик)
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