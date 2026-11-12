Logo

Гардисти падали у несвијест један за другим пред Макроном

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
АТВ редакција
12.11.2026 11:38

Коментари:

0
Гардисти падају у несвијест пред Емануелом Макроном.
Фото: Screenshot/Telegram

Двојица припадника почасне гарде изненада су изгубила свијест пред очима предсједника Француске Емануела Макрона, пишу медији.

Инцидент се догодио 11. новембра, када је у Париз у радну посјету допутовао предсједник Словачке Петер Пелегрини. Док се налазио у Јелисејској палати, двојица гардиста пала су у несвијест.

Један од гардиста најприје је спустио мач, затетурао се и пао, након чега су Макрон и још неколико присутних притрчали да му помогну. Само неколико тренутака касније, исто се догодило и другом гардисти.

„Шта се, дођавола, дешава?“, упитала је особа која се налазила у близини, претпоставља се иза камере.

Обојица гардиста пребачена су у болницу. Узрок губитка свијести, као ни њихово тренутно здравствено стање, за сада нису познати.

На снимку који су забиљежили новинари јасно се види тренутак када први гардиста пада, након чега га односе са лица мјеста. Други гардиста пада ван кадра, лијево од Макрона, пред сам крај снимка.

(Спутњик)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Емануел Макрон

гардисти

Француска

Париз

Коментари (0)

Више из рубрике

Ротација на возилу хитне помоћи.

Свијет

Бетонски лук који је прављен за дочек папе срушио се и убио радника

1 ч

0
Заставе Европске уније испред зграде Европског парламента у Бриселу.

Свијет

Брисел уводи нове санкције Москви

1 ч

0
Моторни чамац пролази поред трговачких бродова који су, чини се, усидрени у Ормуском мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 6. октобра 2026. године.

Свијет

Хаос у Ормуском мореузу: Онеспособљена два нафтна супертанкера

2 ч

0
Арон Орбан, рођени брат Виктора Орбана

Свијет

Брату Виктора Орбана одређен притвор

3 ч

1

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима