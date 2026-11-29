Аутор:АТВ редакција
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Швајцарски гласачи данас су на референдуму са 54,3 одсто гласова подржали ублажавање строгих правила за извоз оружја, објавио је Савезни завод за статистику у свом коначном резултату.
Резултат значи да у многим случајевима купцима војне опреме произведене у Швајцарској више неће бити потребно одобрење земље поријекла за њен трансфер у друге земље.
Тренутно, швајцарско законодавство не дозвољава извоз оружја у земље укључене у оружане сукобе, између осталих ограничења, без обзира на то да ли су агресор или се бране.
Рестриктивна политика је на почетку сукоба у Украјини озбиљно затегла односе са пријатељским земљама попут Њемачке, јер је Швајцарска одбила да дозволи Немачкој и другим земљама да пребаце војну опрему купљену у Швајцарској, подсјећа ДПА.
Швајцарска Влада је била забринута због конкурентности војне индустрије земље, јер су се пријатељске нације једноставно окретале другим добављачима за куповину њихове војне опреме.
На другом референдуму, бирачи су одобрили забрану ватромета, што је против жеље владе и парламента. Јавни ватромет на фестивалима и на Дан националности Швајцарске остаће дозвољен.
Према коначним резултатима Савезног завода за статистику, 59,8 одсто је гласало за забрану ватромета "који производи буку". Забрана ће се генерално односити на приватна лица и очекује се да ће бити спроведена у наредне двије године, преноси Срна.
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