Аутор:АТВ редакција
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Њемачки истражитељи добили су детаљан исказ о томе како је главни осумњичени за нестанак Медлин Мекејн, Кристијан Брукнер, наводно признао отмицу и убиство мале плавокосе дјевојчице, објавио је лист „Мејл он сандеј“.
Осуђени силоватељ Кристијан Брукнер (49) никада није оптужен за нестанак тада трогодишње дјевојчице, која је нестала из апартмана у португалском Алгарвеу 2007. године, и доследно негира било какву умјешаност.
Према наводима британског листа, исказ је у октобру 2024. године дао Савезној криминалистичкој полицији Њемачке (БКА) Лоренцију Кодин (52), бивши провалник који сада ради као достављач.
Он тврди да му се Брукнер повјерио у затвору у близини Хановера 2019. године годину дана прије него што га је полиција означила као главног осумњиченог.
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Кодин је за „Мејл он сандеј“ испричао да је Брукнер описивао провалу у објекат у Праја да Лузу у потрази за новцем и накитом, наводећи да је затекао уснулу дјевојчицу, одвезао је у свом камперу и потом сексуално напао, након чега се, наводно, успаничио угледавши плава свјетла и убио је.
"Рекао ми је да је сексуално заинтересован за малу дјецу и да је често одводио дјевојчице својим кампером. Једног дана ме је питао да ли је могуће да полиција пронађе његов ДНК на прозору, јер је искочио из једног са малим дјететом у наручју", навео је Кодин, додајући да је тада мислио да је ријеч о хвалисању, али да сада вјерује да је то истина.
Како наводи „Мејл он сандеј“, Кодин је полицији изнио и детаље о наводном начину извршења убиства, које тај лист зна, али не објављује.
Према његовим ријечима, тек када је 2020. године Брукнер именован за главног осумњиченог у случају Мекејн, схватио је о којој би дјевојчици могло да буде ријеч.
Седам мјесеци након разговора са Кодином, њемачки истражитељи и португалска полиција спровели су тродневну претрагу шипражја у области Лагоса, близу љетовалишта „Оушн клаб“ у којем је одсјела породица Мекејн и недалеко од колибе у којој је Брукнер живио, али тада ништа значајно није пронађено.
Брукнер је раније одслужио седмогодишњу затворску казну због силовања старије жене у Алгарвеу 2005. године, док је у процесу у Брауншвајгу 2024. године, због оптужби за силовање друге жене у Алгарвеу и сексуалне преступе према дјеци, ослобођен.
Он је у септембру за „Мејл он сандеј“ рекао да је критичне ноћи био 150 јарди од љетовалишта, што се поклапа са ранијим наводима њемачке полиције о сигналу његовог мобилног телефона у том подручју. Према доступним информацијама, Брукнер је на слободи од септембра 2025. године, а његов адвокат није одговорио на упит овог листа за коментар.
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