Аутор:АТВ редакција
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Готово 60 католичких свештеника у Италији проглашено је кривим и послато у затвор због сексуалног злостављања дјеце између 2001. и 2021. године, а пријављено је 880 инцидената злостављања, наводи се у извјештају Италијанске бискупске конференције.
Извјештај обухвата 378 случајева пријављених црквеним властима у периоду од 2001. до 2021. године, са 880 одвојених инцидената у којима је учествовало 356 наводних злостављача и 385 жртава.
Наводи се да су 123 наводна починиоца пријављени италијанском правосудном систему, а од њих је 57 добило правоснажне осуде и затворске казне.
У извјештају се додаје да је Римокатоличка црква сама оптужила 218 свештеника, од којих је око 70 одсто проглашено кривим.
Од 356 наводних злостављача, 87 је рашчињено или привремено суспендовано из службе, 39 је пензионисано, а 67 је преминуло.
Римокатоличку цркву широм свијета деценијама потресају скандали у које су умијешани педофилски свештеници и прикривање њихових злочина, што је нарушило њен углед и коштало је стотине милиона долара у нагодбама.
У Италији, Римокатоличка црква је критикована због неспремности да се суочи са овим проблемом у поређењу са земљама, попут Француске, Шпаније или Њемачке, гдје су независни извештаји открили широко распрострањене сексуалне злочине свештеника током дужих временских периода.
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