Гради се Мојсијев мост преко Црвеног мора, спојиће Саудијску Арабију и Египат

14.09.2025
16:57
Коментари:0
Престолонасљедник Саудијске Арабије гради мост преко Црвеног мора, а пројекат је вриједан четири милијарде долара. Нови мост назван „Мојсијев мост“, спајаће Рас Ал Шеик Хамид у Саудијској Арабији са чувеним египатским Шарм Ел-Шеиком, преко острва Тиран.
Упркос томе што је египатска страна још 2016. године предложила да се грађевина зове „Мост краља Салмана бин Абдулазиза“, у јавности се примио незванични назив Мојсијев мост, због симболичне локације гдје је према предању Мојсије раздвојио море.
Монументални пројекат моста биће дугачак 32 километра. Поред физичког повезивања двије кључне арапске државе, мост ће постати симбол стратешке везе, архитектонске моћи и политичке визије. На саудијској страни мост ће допринијети спектакуларном пројекту развоја Неом, футуристичком граду који вриједи 500 милиона долара, који је замишљен као симбол дигиталне, енергетске и еколошке револуције у срцу пустиње.
На египатској страни рута ће довести до новог административног локалитета, на 45 километара од Каира.
Овај трансконтинентални пројекат је кључна тачка визије 2.030 године, амбициозна стратегија Саудијске Арабије са циљем повећања туристичке понуде. Број саудијских туриста у Египту повећаће се од 300.000 на преко 1,2 милиона годишње, јер ће путовање постати једноставније, а трајаће око 30 минута.
Како је истакао министар туризма Египта, Камел Ел Верир, све је спремно за реализацију и очекује се да мост постане чудо свјетског инжењерства, која ће трајно повезати обале Црвеног мора и две цивилизације. Пројекат не само да олакшава путовање, већ и представља нову архитектонску визију региона, у коме су луксуз, технологија и културно насљеђе.
Фудбал
Дејан Становић направио хаос, насрнуо на судију - ВИДЕО
Идеја за изградњу овог моста разматра се од 1988. године, као могућност градње, а идеја је поново активирана 2016.године, да би се дошло до реализације идеје.
Према писању Бизнис Инсајдера, нова алтернатива изградње моста била би нова рута за ходочаснике и милионе туриста, преноси РТС.
Регион
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Сцена
1 ч0
Друштво
1 ч0
Најновије
Најчитаније
17
55
17
40
17
39
17
33
17
29
Тренутно на програму