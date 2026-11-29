Аутор:АТВ редакција
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Грчка је саопштила да је протеклих 48 сати било најтеже од почетка године када је ријеч о доласцима миграната, након што је у близини Крете спасено око 1.000 људи, док је још неколико стотина током викенда стигло на ово острво.
Грчка обалска стража спасила је данас 190 људи са три чамца, након што су их у близини Крете уочили дронови Европске агенције за граничну и обалску стражу „Фронтекс“.
Спашени мигранти превезени су у оближње луке Калои Лименес и Јерапетру, саопштила је обалска стража.
Око 1.000 миграната спасено је јуче у десетак одвојених акција у близини Крете, а око 700 их је стигло до обале овог острва, изјавио је званичник грчке обалске страже за „Ројтерс“.
Истог дана на стјеновитом дијелу обале оближњег острва Гавдос пронађена су тијела двојице миграната.
Министар за миграције Танос Плеврис изјавио је данас за телевизију „Скај“ да је мигрантски талас у посљедњих 48 сати био најтежи ове године.
Укупан број миграната на острву достигао је око 2.500, чиме су преоптерећени локални прихватни капацитети.
Стотине миграната превезене су аутобусима у луку Ираклион на истоку Крете, гдје су многи остали на отвореном јер је привремени смјештајни објекат био попуњен, показују снимци локалних медија.
Плеврис је најавио да ће наредне седмице према Крети испловити брод којим ће почети редовно пребацивање миграната у прихватне центре на грчком копну.
Грчка, која је дугогодишња улазна тачка у Европу за мигранте и избјеглице са Блиског истока, из Африке и Азије, била је у средишту европске мигрантске кризе 2015. и 2016. године, када се на њена острва искрцало готово милион људи, углавном из Турске.
Иако се број долазака од тада смањио након што је Атина појачала поморске и граничне патроле, посљедњих година нагло је порастао број миграната који стижу из Либије, међу којима је највише држављана Бангладеша и људи који бјеже од сукоба у Судану.
Тако је отворена нова јужна мигрантска рута према острву Гавдос и јужној обали Крете.
Пораст миграција у појединим дијеловима Европе подстакао је подршку националистичким и странкама крајње деснице, те приморао бројне владе да уведу строже миграционе политике усмјерене на надзор граница, одвраћање миграната и њихово враћање, наводи „Ројтерс“.
Грчка је ове године појачала враћање одбијених тражилаца азила, а заједно са још четири земље Европске уније од наредне године жели да многе од њих шаље у депортациони центар у Руанди.
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