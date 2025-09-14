Гувернер Јуте: Робинсон ће бити оптужен 16. септембра

14.09.2025
18:02
Коментари:0
Тајлер Робинсон, осумњичени за убиство америчког конзервативног активисте Чарлија Кирка, биће оптужен у уторак, 16. септембра, а више информација о истрази биће објављено тада, рекао је гувернер Јуте Спенсер Кокс.
''Много више ће бити објављено у уторак, када буду подигнуте оптужнице. Сада се прикупљају докази, испитују познати пријатељи и други људи око осумњиченог'', рекао је Кокс за "Ен-Би-Си њуз".
Кокс је потврдио да је Робинсон био у романтичној вези са мушкарцем који пролази кроз процес промјене пола како би постао жена.
Тајлер Робинсон негирао кривицу!
Он је додао да партнер осумњиченог сарађује у истрази.
Кирк, један од кључних савезника америчког предсједника Доналда Трампа, убијен је док је говорио на масовном догађају на Универзитету "Јута Вели" 10. септембра. Иза њега су остали супруга и двоје дјеце.
Кирк је, између осталог, био гласни противник контроле оружја, ЛГБТ права, абортуса и помоћи Украјини, преноси Срна.
