Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Неки од најпосјећенијих веб-сајтова на свијету, укључујући оне који припадају компанијама "Зум", ХСБЦ, Си-Ен-Ен, "Сејлсфорс" и ИКЕА, били су хаковани у покушају крађе криптовалута и заражавањем мобилнх телефона "ајфон", изјавио је стручњак за кибернетичку безбједност Скот Хелм.
"Злонамјерни `Јаваскрипт` био је усмјерен на посјетиоце веб-страница 178 организација из различитих сектора путем платформе за оптимизацију веб-страница `Оптимизели`", рекао је Хелм.
Скрипте су покушале да замијене адресе за плаћање криптовалутама новчаником нападача, да скрате бројеве картица док корисници уносе податке о кредитној картици, украду "колачиће" и снимке екрана, те да инсталирају експлоатациони код на "ајфон" уређајима.
Фирма за кибернетичку безбједност "Хадсон рок" такође је саопштила да је пронашла доказе да су сајтови својим посјетиоцима уграђивали злонамјерни код.
Компанија "Сејлсфорс" саопштила је да истражује неовлаштене измјене скрипти "Оптимзели" и да је из предострожностии онемогућила њихов рад.
ИКЕА је објавила да покушава да утврди да ли постоји потенцијални утицај на њене дигиталне услуге и купце, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму