Аутор:АТВ редакција
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Полиција у Бангладешу сукобила се са хиљадама радника текстилне индустрије који захтијевају веће основне плате, саопштиле су снаге реда.
Локални медији преносе да је око 20.000 радника у фабрици одјеће изашло на улице и блокирало аутопут Дака-Арича, у области града Савар.
Они су се сукобили са полицијом, која је употријебила сузавац и шок-бомбе и насрнула на њих палицама да би их растјерала. За сада нема информација о повријеђенима.
Насиље се проширило и на оближње подручје Ашулија, пренио је локални лист на енглеском "Дејли стар".
Шеф локалне полиције Саифул Алам изјавио је да су полицајци ступили у акцију након што су радници блокирали ауто-пут и бацали камење на њих. Око 25 фабрика затворено је у Ашулији због немира.
Насиље је пријављено и у округу Газипур, изван главног града Даке, који је велика индустријска зона. Демонстранти су блокирали и ауто-пут Дака-Мименсинг и запалили полицијско возило. Полиција је током интервенције на овој локацији испалила сузавац и шок бомбе.
Протести су се интензивирали почетком овог мјесеца, а поремећаји производње због затварања стотина фабрика и улични сукоби постали су чести током посљедњих седмица.
Текстилна индустрија доноси Бангладешу око 40 милијарди долара годишње. У земљи постоји око 2.500 фабрика у којима се шије одјећа, преноси Срна.
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