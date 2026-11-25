Аутор:АТВ редакција
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Хиљаде Грка изашло је на улице у вријеме штрајка радника јавног сектора и неколико синдиката приватног сектора са захтјевом да плате буду повећане, а јавне услуге побољшане.
Саобраћај је поремећен широм земље. Трајектне линије до острва и линије метроа у Атини су обустављене, док су летови на појединим регионалним аеродромима у прекиду.
Штрајк је организовао највећи синдикат јавног сектора АДЕДИ, који захтијева враћање годишњих бонуса укинутих током дужничке кризе и већа издвајања за здравство и образовање.
Око 15.000 људи, од школских наставника до љекара и студената, мирно је демонстрирало у Атини, саопштила је полиција.
Демонстранти су носили транспаренте на којима је писало: "Доста нам је! Захтијевамо повећање плата!".
Хиљаде људи протестовало је у другим градовима широм Грчке.
Ово је трећи велики штрајк у посљедњих неколико седмица, што је одраз растућег таласа протеста које предводе млади широм Европе због лошег стања школских објеката, раста трошкова становања и пада животног стандарда.
Грчка, једна од најзадуженијих земаља еврозоне, успјела је да се опорави након финансијског слома у претходној деценији, чему су допринијели пакети финансијске помоћи врједни око 280 милијарди евра.
Плате су расле, а порези су смањени посљедњих година, међутим многа домаћинства сада се суочавају са наглим растом станарина и трошкова живота, преноси Срна.
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