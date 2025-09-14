Logo

Хиљаде људи одало почаст Чарлију Кикру

СРНА

14.09.2025

08:55

Хиљаде људи одало почаст Чарлију Кикру
Фото: Танјуг/АП

Хиљаде Американаца широм земље придружило се данас одавању почасти убијеном америчком патриоти Чарлију Кирку, док је његова удовица Ерика Кирк присуствовала бдјењу у Де Мојну, у Ајови.

На бини у Де Мојну биле су приказане слике Кирка и његове породице, заставе и видео-снимак говора Ерике Кирк, која је поручила да је борба коју је њен покојни муж водио била духовна, а не само политичка и да он сада носи круну мученика.

"Злочинци одговорни за убиство мог мужа, ако сте раније мислили да је његова мисија била моћна, немате појма шта сте управо ослободили широм цијеле ове земље и овог свијета", рекла је Ерика Кирк у јавном обраћању.

Киркова сахрана одржаће се у Аризони, гдје је живео са породицом, али тачан датум и вријеме нису познати, док је предсједник САД Доналд Трамп најавио да ће присуствовати.

DAN-SRPSKOG-JEDINSTVA-140925

Република Српска

Српска и Србија сутра обиљежавају Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Истовремено, према писању медија, осумњичени нападач Тајлер Робинсон суочава се са оптужбама за тешко убиство, кривично дјело коришћења ватреног оружја у илегалне сврхе и ометање правде.

Очекује се да ће званичне оптужбе против њега бити изнесене у наредних неколико дана.

Чарли Кирк убијен је 10. септембра током јавног наступа на универзитету у америчкој држави Јути.

