Аутор:АТВ редакција
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Чувено Орлово гнијездо (Келштајнхаус), историјско здање у Баварским Алпима које је тешко оштећено у пожару крајем октобра, биће обновљено, али му, по свему судећи, неће бити враћен првобитни изглед.
Остаци објекта привремено су заштићени од снијега, мраза и влаге постављањем заштитног крова, док надлежни разматрају на који начин ће здање бити обновљено.
Како јавља њемачка новинска агенција ДПА, на врху планине постављена је грађевинска дизалица која ће тамо остати током зиме. Због неприступачног терена и уског пута, велики дијелови опреме допремљени су транспортним хеликоптером.
На исти начин допремају се ограде и скеле, док се грађевински отпад одвози у посебним контејнерима.
Прозорски отвори привремено су затворени, а зидови изложени временским утицајима прекривени су церадама. Већи дио кровне конструкције већ је уклоњен, а почело је и премјеравање објекта.
Историјски златни лифт преживио је пожар углавном без оштећења, а сада се користи за превоз грађевинског материјала. Његова унутрашњост заштићена је оплатом како би се спријечило оштећење месингане облоге.
Удружење „Бергерлебнис Берхтесгаден“, које управља објектом од 1960. године, најавило је наставак чишћења унутрашњости зграде и терасе све док временски услови буду дозвољавали радове.
Локалитет је тренутно затворен за посјетиоце, а на том подручју забрањено је и коришћење дронова.
Баварски министар унутрашњих послова Јоахим Херман и министар умјетности и науке Маркус Блуме најавили су обнову објекта, који је у власништву Слободне Државе Баварске.
Међутим, стручњаци сматрају да дословна реконструкција некадашњег изгледа није прихватљиво рјешење.
„Сада, када је зграда уништена или барем тешко оштећена, реконструкција један на један не долази у обзир“, рекао је Свен Келер, директор Документационог центра Оберзалцберг.
Михаел Колер, начелник округа Берхтесгаденер Ланд, заговара такозвану „интерпретативну обнову“, која би подразумијевала да објекат, осим туристичке, има и образовну намјену, уз поновно отварање ресторана.
Ни предсједник удружења Бартл Вимер није присталица враћања зграде у некадашњи облик. Сматра да је потребно осмислити нови концепт, уз очување њене улоге у култури сјећања.
„Чисто туристичко мјесто за забаву за мене не долази у обзир“, рекао је Вимер, који сада чека начелну одлуку баварске владе.
Трошкови обнове још нису јавно процијењени, а није познато ни када би Орлово гнијездо поново могло бити отворено за посјетиоце.
Подсјећамо, пожар је избио 23. октобра у вечерњим часовима, а ватрогасци су се са ватреном стихијом борили до касно у ноћ.
За подметање пожара осумњичен је 33-годишњи мушкарац, за којег се наводи да има психичко обољење. Он је привремено смјештен у затворену психијатријску установу, док полицијска истрага о околностима пожара још траје.
Орлово гнијездо нацисти су изградили током 1937. и 1938. године као дио комплекса на Оберзалцбергу, који је користио Адолф Хитлер.
Од 1952. године објекат је функционисао као планински ресторан отворен за јавност, а заштићен је као споменик културе.
Прије пожара годишње га је посјећивало око 300.000 туриста, док је у њему радило готово 100 људи. Годишњи приходи били су седмоцифрени, а новац је усмјераван у хуманитарне сврхе широм округа.
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