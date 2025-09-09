Logo
Хитна евакуација у Њемачкој, све службе на терену

Извор:

АТВ

09.09.2025

17:32

Фото: Tanjug/Christoph Reichwein/dpa via AP

Снажна олуја и обилне падавине изазвале су у уторак хаос на југозападу Њемачке покрајине Сјеверне Рајне-Вестфалије. Све је под водом.

Читаве улице нашле су се под водом и морале су да буду затворене, аутомобили су остали заробљени у бујицама, а људи су морали да се евакуишу из својих станова.

Економија

Хаотичне цијене намирница у Српској: Једна скупља за чак 10 КМ

Полиција и ватрогасци саопштили су да повријеђених до поднева није било, али је материјална штета огромна.

Ватрогасци на терену од јутра

У Менхенгладбахусу све хитне службе биле су непрестано ангажоване. Град са 267.000 становника погодиле су поплаве. Потопљене су улице и подруми, а ватрогасци су до јутра већ више од 100 пута интервенисали, пише "Билд".

Једна породица је избављена из свог стана. Званичници су упозорили грађане да не улазе у подруме и гараже и да одмах искључе струју ако вода почне да продире. Препоручено је и да се возила не користе док су улице под водом.

Милорад ДОдик-04092025

Република Српска

Додик: Биће још изненађења

Падавине су започеле у понедјељак увече, када је подручје интензивних пљускова стигло са југа и захватило запад Њемачке, а у ноћашњем ажурирању у 3.30 часова, ДВД је упозорио на "екстремно јаке пљускове", нарочито на западу, око Келна и Бона и Кобленца, гдје је локално могуће и невријеме, пише њемачки "Билд".

Превентивне евакуације

У граду Вилих, у округу Вијерзен, становници око 25 кућа поред ријеке Нирс превентивно су евакуисани и смјештени у спортску халу.

Ситуација је била још тежа у Бедбургу у округу Рајн-Ерфт, гдје је у новом насељу ниво воде достигао 60 центиметара.

Неки становници су се склонили на спратове, док су друге евакуисали ватрогасци. У мјесту Опендорф 14 људи је морало да напусти своје куће и привремено су смјештени у школски центар.

Ријеке се излиле из корита

Ријека Пицбах у Бедбургу се толико излила да је пробила обалу.

novac evri

Србија

Филмска крађа: Лопов украо 250.000 евра

Ватрогасци и спасилачке службе пумпали су воду из подрума, слагали џакове с пијеском и ангажовали багере како би подигли брану и задржали воду. Ватрогасци, техничке службе и спасиоци пријавили су од ноћи више од 150 интервенција.

Огромне количине кише

Њемачка метеоролошка служба (ДВД) издала је званично упозорење на временске непогоде.

Од понедјељка ујутро до уторка ујутро у Бедбургу је пало чак 134 литра кише по квадратном метру, а у Менхенгладбаху 118,7 литара.

"То су заиста огромне количине", изјавио је портпарол ДВД-а.

Око 11 сати упозорење је спуштено са екстремних падавина на "само" јак пљусак.



