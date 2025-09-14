Logo

Хоће ли отац убице Чарлија Кирка добити награду од милион долара јер је пријавио свог сина?

Извор:

Индекс

14.09.2025

15:09

Коментари:

0
Хоће ли отац убице Чарлија Кирка добити награду од милион долара јер је пријавио свог сина?
Фото: Tanjug/AP Photo/Jeffrey Phelps

Висока новчана награда понуђена за информацију која би довела до хапшења убице конзервативног активисте Чарлија Кирка могла би да припадне члану породице осумњиченог, што је изазвало расправу у јавности.

Кирк (31) убијен је прије четири дана, док је држао говор на догађају организације Турнинг Поинт УСА на Универзитету Утах Вели, пише Унилад.

Након убиства, ФБИ је првобитно понудио награду до 100.000 долара. Износ је убрзо почео да расте захваљујући приватним донацијама. Алекс Бруесевиц, саветник Доналда Трампа, додао је 25.000 долара, а конзервативни активиста Роби Старбак обећао је исти износ. Кључни допринос дао је милијардер Бил Акман, који је понудио чак милион долара.

Након што је као осумњичени идентификован 22-годишњи Тајлер Робинсон из Јуте, а у његовој предаји је учествовала његова породица, Акман се огласио на Твитеру како би појаснио да ли они испуњавају услове за награду. „Неколико људи изразило је забринутост да би отац Тајлера Робинсона могао добити награду за предају свог сина, што потиче на размишљање“, написао је.

илу-дјечак-школа-писање-учење-учионица-05092025

Свијет

Школска асистенткиња из пакла: Злостављала ученика (17), па пред судом признала све

"Увијек одржим своју ријеч"

„Прво, да би награде биле ефикасне у проналажењу криминалаца, морају се исплатити чак и ако је прималац преварант или нешто горе. Међутим, у овом случају, ако се утврди да је Тајлеров отац био умјешан или је на други начин дјеловао немарно и тиме допринео Чарлијевој смрти, грађанска тужба или кривични прогон поништиће сваку неправедну накнаду“, појаснио је Акман.

Милијардер је додао да је чуо да се породица намјерава одрећи права на награду.

"Дакле, да, исплатићемо награду, ако је заслужена, ономе кога ФБИ именује као особу која је пружила информације које су довеле до Тајлеровог хапшења. Увијек одржавам своју ријеч", закључио је. Ипак, према ранијем полицијском извјештају, власти нису директно контактирале Робинсоновог оца, већ породични пријатељ.

"Увече 11. септембра 2025. члан породице Тајлера Робинсона обратио се породичном пријатељу, који је контактирао Канцеларију шерифа округа Вашингтон с информацијама да им је Робинсон признао или имплицирао да је починио инцидент", стоји у извјештају. Та информација потом је прослеђена надлежним истражитељима и ФБИ-у.

(индекс)

Подијели:

Тагови:

Чарли Кирк

ubistvo

nagrada

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

У понедјељак сунчано и топлије вријеме уз умјерену облачност

Друштво

У понедјељак сунчано и топлије вријеме уз умјерену облачност

3 ч

0
Коначно креће градња дугоочекиваног брзог пута у БиХ

Економија

Коначно креће градња дугоочекиваног брзог пута у БиХ

3 ч

0
Како свакодневно конзумирање кафе утиче на тијело и здравље?

Здравље

Како свакодневно конзумирање кафе утиче на тијело и здравље?

3 ч

0
Цвијановић: Патриоте су угрожене широм свијета

Република Српска

Цвијановић: Патриоте су угрожене широм свијета

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

55

Око 80.000 људи на концерту Бочелија и Фарела у Ватикану

17

40

Минић и Шеранић гађали глинене голубове у Оштрој Луци

17

39

Хоћемо ли га моћи приуштити: Омиљени напитак брутално поскупио

17

33

Када почиње суђење Ђермановићу за убиство Саве Чолића у Бањалуци

17

29

Дјечак (12) из Србије oпљачкан и пребијен у Бечу: Препознао починиоце док је давао изјаву полицији

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner