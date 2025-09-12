Logo
Холандији пријети озбиљан проблем

12.09.2025

10:46

Холандији пријети озбиљан проблем
Фото: Harvey/Pexels

Холандији пријети високи ризик од великих нестанака струје након 2030. године уколико енергетске компаније не добију средства за одржавање гасних електрана у функцији, показује данас објављен извештај међународне консултантске куће "Компас лексекон" за удружење „Energy Nederland".

Према анализи, у наредних пет година снабдијевање електричном енергијом у Холандији биће довољно чак и у периодима без сунца и вјетра, али након тог периода би ситуација могла нагло да се погорша.

Холандија до 2029. године планира гашење посљедње три термоелектране на угаљ, док су гасне електране све мање исплативе због ширења капацитета вјетропаркова и соларних панела.

Потрошња струје, истовремено, убрзано расте, а број топлотних пумпи и електричних возила је све већи.

Процјене показују да би Холандија већ до 2033. године могла да се суочи са 15 до 18 сати годишњих несташица електричне енергије, што је четири пута више од прихватљивог максимума од четири сата.

То би проузроковало неконтролисане прекиде у снабдијевању и екстремно високе цијене струје.

У овом тренутку, поузданост система износи 99,99 одсто.

Истраживачи закључују да је "боље спријечити него лијечити", односно да је повољније сада реаговати и уложити средства, пошто би евентуално санирање посљедица могло да буде далеко скупље.

Холандија

