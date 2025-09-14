Хорор на ауто-путу, 15 мртвих: Тијела угљенисана и разбацана, минибус згужван

Извор:
Мексичке власти су потврдиле да је најмање 15 људи страдало у катастрофалној саобраћајној несрећи на ауто-путу у Мексику.
Несрећа се догодила када је минибус (комби) пун радника ударио у аутомобил и такси, након чега је избио пожар.
Инцидент се догодио на путу који повезује градове Мерида и Кампече на полуострву Јукатан, пише британски лист "Сан".
Шокантни снимци приказују возило обавијено пламеном и густим црним димом.
Према извјештају листа "Дијарио де Јукатан", минибус је експлодирао послије директног судара, а 14 људи, укључујући возача, остали су спаљени или згужвани унутар возила.
Још једна особа је погинула на лицу мјеста, чиме је број жртава достигао 15.
Три особе су извучене живе и пребачене у оближње болнице.
Људи су били заробљени у минибусу и возилима који горе, док су други лежали непомично на путу, преноси "Курир".
Ватрогасци, медицински тимови и полиција пожурили су да угасе ватру и спасу преживеле.
Национална гарда и форензичке екипе обезбиједиле су место несреће. Званичници још нису објавили идентитет страдалих нити тачан узрок несреће.
Према локалним извјештајима, ова несрећа је најгора на Јукатану у посљедњих пола века. Претходна најсмртоноснија несрећа догодила се 1979. године, када је аутобус преврнуо, при чему је погинуло 11 људи, а 43 су повријеђена.
Гувернер Хоакин Дијаз Мена изразио је саучешће породицама настрадалих.
"Изражавамо солидарност и подршку породицама настрадалих у овом болном тренутку. Од првог извјештаја, хитне службе, безбједносне и здравствене екипе раде на пружању хитне помоћи", рекао је он.
Недавне сличне несреће у региону
Само неколико дана раније, воз је ударио двоспратни аутобус у Атлакомулку, 130 километара сјеверозападно од Мексико Ситија, при чему је погинуло десеторо људи, а на десетине их је повријеђено.
Видео снимци приказују воз који се забија у аутобус и вуче га низ пругу стотинама метара.
У Бразилу, три радника на градилишту погинула су када их је прегазио ваљак на ауто-путу.
Два мушкарца су погинула одмах, док је трећи пребачен у болницу, али је касније преминуо од задобијених повреда.
