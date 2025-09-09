Хорор у Непалу током протеста: Супруга бившег премијера жива спаљена

Извор:
Супруга бившег премијера Непала Џала Нат Канале преминула је након што је жива спаљена у кући током антивладиних протеста, јавили су регионални медији.
Жена је трагично изгубила живот када је током нереда запаљена њена кућа. Такође, запаљене су и зграда непалског парламента и куће политичких лидера.
Протесте предводе млађи људи, а демонстрације су почеле када је влада забранила друштвене мреже.
"Њузвик" је навео да је главни покретач нереда дубљи бијес због политичке корупције и лошег стања непалског друштва.
