Хорор у Непалу током протеста: Супруга бившег премијера жива спаљена

Извор:

СРНА

09.09.2025

18:26

Коментари:

0
Хорор у Непалу током протеста: Супруга бившег премијера жива спаљена
Фото: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Супруга бившег премијера Непала Џала Нат Канале преминула је након што је жива спаљена у кући током антивладиних протеста, јавили су регионални медији.

Жена је трагично изгубила живот када је током нереда запаљена њена кућа. Такође, запаљене су и зграда непалског парламента и куће политичких лидера.

Протесте предводе млађи људи, а демонстрације су почеле када је влада забранила друштвене мреже.

"Њузвик" је навео да је главни покретач нереда дубљи бијес због политичке корупције и лошег стања непалског друштва.

Коментари (0)
