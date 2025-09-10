Хрватска се оградила: Нисмо учествовали

Извор:
Б92
10.09.2025
12:24
Министарство одбране Хрватске (МОРХ) саопштило је данас да хрватски војници распоређени у војној мисији у Пољској нису учествовали у рушењу руских дронова.
Пољске и савезничке НАТО снаге обориле су ноћас неколико дронова, који су ушли у пољски ваздушни простор.
"Припадници 16. хрватског контингента у НАТО-вој активности предњих копнених снага били су удаљени 300 километара од мјеста догађаја и ни на који начин нису укључени у актуална догађања", стоји у саопштењу МОРХ-а.
Такође се истиче да припадници Оружаних снага Хрватске обављају редовне и уобичајене активности, нису у стању повишене приправности, нису укључени у актуална збивања и нису угрожени.
У новој ротацији у септембру ове године у Пољску је упућен механизирани вод из јединице Тигрова састављене од 50 припадника и четири борбена оклопна возила Патриа.
