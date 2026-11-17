Аутор:АТВ редакција
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Хуманоидни роботи компаније "Сјаоми" тестирају се у њеним фабрикама, могу да раде осам часова и да се самостално пуне, изјавио је Леј Ђун, оснивач и извршни директор ове кинеске технолошке фирме.
Он је рекао да је ријеч о моделу робота "1810.ХК".
Леј је нагласио да је циљ "Сјаомија" изградња интелигентних фабрика које могу самостално да функционишу и откривају проблеме без људских радника.
Директор "Сјаомија" говорио је на самиту Азијско-пацифичке економске сарадње у Шенџену, преноси Срна.
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