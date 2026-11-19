Аутор:АТВ редакција
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Највиши небодер у Ријаду, у којем се налази сједиште саудијског државног инвестиционог фонда (ПИФ), погођен је пројектилом за који се сумња да су га лансирали јеменски побуњеници Хути, преноси "Ројтерс".
У нападу су разбијени прозори на седам до осам спратова зграде, док су дијелови металне фасаде деформисани.
Након удара затворени су прилази финансијској четврти, а људи су евакуисани. За сада нема информација о повређенима и погинулима.
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Три извора упозната са ситуацијом потврдила су да је небодер погодио пројектил Хута. Коалиција предвођена Саудијском Арабијом саопштила је да се суочила са ракетном пријетњом ове групе усмјереном према Ријаду, док су први извјештаји указали да су дијелови пројектила пали на подручје града и изазвали материјалну штету.
Ово је други напад за мање од двије недјеље у којем је оштећен један од препознатљивих објеката у финансијској четврти саудијске пријестонице. У претходном нападу, 8. новембра, погођена је зграда нафтног гиганта Арамко.
Initial footage showing the damage inflicted upon the PIF Tower in Riyadh. https://t.co/UmLwcHGTEb— Yarub Ibn Qahtan (@yarubibnqahtan) November 19, 2026
Становнике Ријада у четвртак рано ујутру пробудила је снажна експлозија. Хути за сада нису преузели одговорност за најновији напад, нити су објавили званично саопштење.
Напади на саудијске аеродроме и нафтну инфраструктуру интензивирани су након што је у јулу, усред америчко-иранског рата, поново ескалирао грађански сукоб у Јемену, преноси "Б92".
Хути су у међувремену заузели велике дијелове територије које је контролисала влада уз подршку Саудијске Арабије, приморавши њене снаге на значајно повлачење током протеклог викенда.
Новинска агенција "Саба", која је под контролом Хута, извијестила је да су саудијски авиони у четвртак рано ујутру извели ваздушне нападе на Сану, јеменску пријестоницу коју контролишу побуњеници. Додатни детаљи о тим нападима нису објављени.
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Сукоб све озбиљније угрожава планове саудијског пријестолонасљедника Мохамеда бин Салмана за развој и диверсификацију националне економије.
Пријестолонасљедник се у сриједу у Ријаду састао са командантом америчке Централне команде, адмиралом Бредом Купером. То је била његова трећа јавно забиљежена посета Саудијској Арабији од поновне ескалације сукоба у Јемену.
Према писању "Ројтерса", позивајући се на западне званичнике упознате са саудијским плановима, власти у Ријаду сада процјењују да би војна кампања у Јемену могла да потраје још до шест мјесеци.
Саудијска Арабија је ове недјеље смијенила команданта своје коалиције која се бори против Хута, а према наводима извора, циљ Ријада је да његови савезници најприје остваре напредак на терену, прије него што започну нове преговоре са побуњеницима.
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Тренутни развој догађаја, међутим, иде у прилог Хутима. Они контролишу читаву јеменску обалу Црвеног мора, укључујући стратешки важан мореуз Баб ел Мандеб, док су опколили и град Таиз, у планинском подручју изнад Адена, гдје се налази привремено сједиште јеменске владе.
Напад на Ријад догађа се у тренутку шире ескалације сукоба на Блиском истоку, који је, према наводима из достављеног извјештаја, почео у фебруару америчко-израелским нападима на Иран.
Преговори уз посредовање Катара за сада не показују знаке напретка, док су непријатељства у Персијском заливу посљедњих дана интензивирана.
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Иран је напао америчке савезнике Бахреин и Кувајт, док су Сједињене Америчке Државе у уторак извеле ваздушне ударе на иранско острво Кешм, у Ормуском мореузу.
Саудијска Арабија укључила се у рат у Јемену 2015. године, предводећи арапску коалицију која је покушала да врати међународно признату владу на власт након што су Хути заузели Сану и велики дио земље.
Услиједио је дуготрајан и крвав сукоб, а двије стране су 2022. године договориле прекид ватре, који је трајао до љета ове године.
الرياض📍
شهدت مدينة الرياض فجر يوم الخميس هجوم كثيف وسماع دوي انفجارات ناتجة عن انفجار طائرات مسيرة وصواريخ باليستية.
وقد تم استهداف المطار ومركز الملك عبدالله المالي.
يعيش سكان الرياض لحظات ممتزجة بين انعدام الطمأنينة وفقدان الثقه في انظمة الدفاع بعد فشلها.
#الرياض_الان https://t.co/zTlxLbvtRe— سعود غانم (@IooiPositttive) November 19, 2026
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