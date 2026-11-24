Аутор:АТВ редакција
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Јеменски побуњеници Хути, који имају подршку Ирана, поново су напали банкарски округ Ријада и ранили 11 људи, саопштила је саудијска цивилна одбрана.
Погођен је највиши небодер у граду. Власти су објавиле фотографију која приказује оштећења на кули од 80 спратова, у којој се налази Јавни инвестициони фонд Саудијске Арабије /ПИФ/, пренијела је агенција ДПА.
Зграда је била мета напада и прије неколико дана.
ПИФ је један од највећих свјетских државних фондова, са имовином вриједном преко 900 милијарди долара.
Фонд улаже средства у Саудијској Арабији и иностранству, укључујући технолошке компаније.
ПИФ има централну улогу у програму економских реформи саудијске краљевине усмјереним на смањење њене зависности од нафте, преноси Срна.
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