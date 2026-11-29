Аутор:АТВ редакција
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Јеменски Хути саопштили су да су извели напад на луку Џеда у западној Саудијској Арабији.
"Извели смо напад на луку Џеда. Операција је била успјешна", рекао је војни портпарол Хута Јахја Сарија.
Он је додао да су удари били усмјерени на постројење за прераду гаса Ал-Утманија у Ал-Ахси, комуникациони батаљон Националне гарде у Ријаду, електрану на гас Шадкам у Источној Провинцији и радарску станицу у Хамис Мушаиту.
Од јула је дошло до оштре ескалације оружаног сукоба између Хута и арапске коалиције коју предводи Саудијска Арабија.
Као одговор на интензивне ваздушне нападе саудијског ваздухопловства, Хути често изводе ракетне и нападе дроновима усмјерене на аеродроме, војне објекте и нафтну инфраструктуру Краљевства, преноси Срна.
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